Die Deutsche Krebsgesellschaft hat das Viszeralonkologische Zentrum am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit rezertifiziert. Die Zertifikatserteilung erfolgte wenige Tage vor dem Weltkrebstag am 4. Feber.

ST. VEIT. Österreichweit gibt es nur zwei zertifizierte Viszeralonkologische Zentren gemäß der Deutschen Krebsgesellschaft. Besonders hervorgehoben wurde im Rahmen der Re-Zertifizierung die viszeralchirurgische als auch die gastroenterologische Diagnostik und Therapie. Die kürzlich erhaltene Zusage für die Teilnahme des Zentrums an der internationalen „Circulate-Studie“ gilt als Qualitäts-Oskar. Bei dieser Studie geht es darum, dass Krebszellen im Blut Aufschluss über das Rest-Risiko, erneut an Darmkrebs zu erkranken, geben sollen.

Spezialisten der Krebsmedizin vereint

In Österreich erkranken jährlich fast 4.500 Menschen (rund 350 in Kärnten) an Darmkrebs und bei 1.829 Menschen (162 in Kärnten) wird Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert (Zahlen von 2019 Lt. Statistik Austria). Die Therapie dieser Tumoren ist keine alltägliche Aufgabe. Die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) zertifiziert deshalb nach strengen Qualitätskriterien Zentren mit hohen Fallzahlen, deren Behandlungsteams über viel Erfahrung verfügen. Nach erfolgreicher Erstzertifizierung des Darmkrebszentrums im Jahr 2013 erweiterte man das Zentrum im Rahmen der Re-Zertifizierung 2017 um das Modul Pankreas. Somit ist man seit 2017 ein anerkanntes Viszeralonkologisches Zentrum und garantiert damit Patienten eine umfassende, fächerübergreifende und qualitätsvolle Behandlung und Therapie auf dem

neuesten Stand der Wissenschaft. „Der große Vorteil einer Behandlung in einem von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten Zentrum liegt darin, dass alle Diagnose- und Therapiemöglichkeiten vorgehalten werden und die Patienten von einem Expertenteam unterschiedlicher Fachabteilungen des Krankenhauses, niedergelassener Ärzte und weiterer KooperationspartnerInnen nach strengen Qualitätskriterien betreut werden“, schildert Zentrumskoordinator und Chirurg Dominik Weihs.

Forschen gegen den Krebs

Erst vor wenigen Tagen erhielt das Viszeralonkologische Zentrum des Krankenhauses positive Rückmeldung für die Teilnahme an einer großen, internationalen Darmkrebsforschungs- Studie. Die sogenannte „Circulate Studie“ wird länderübergreifend an ausgewählten spezialisierten Darmkrebszentren durchgeführt und untersucht die adjuvante Chemotherapie bei Patienten mit Dickdarmkrebs (Kolonkarzinom) im Stadium II. Konkret geht es bei der Studie darum, zu erforschen, welches Rest-Risiko bei Darmkrebspatienten besteht, erneut an Darmkrebs zu erkranken – eine simple Blutprobe soll dabei den wesentlichen Aufschluss geben.

Studien-Initiator ist der leitende Onkologe des St. Veiter Krankenhauses Harald Weiß.

Neue endoskopische Technik

Doch nicht nur die Teilnahme an der renommierten Studie verbucht das Krankenhaus St. Veit als Erfolg. Auch im Bereich der Endoskopie kommen neue Techniken wie zum Beispiel die endoskopische Vollwandresektion zum Einsatz, die es schafft, eine Brücke zwischen der konventionellen Endoskopie und der Chirurgie des Magen-Darm-Traktes zu schlagen. „In rund 90 Prozent der Fälle entsteht Darmkrebs aus einem kleinen Polypen der zu einem bösartigen Tumor heranwachsen kann“, schildert Internist und Gastroenterologe Hans Peter

Gröchenig. Der designierte Vorstand der Abteilung für Innere Medizin hat das Verfahren am

Ordenskrankenhaus etabliert und bereits mehrere Patienten im Rahmen einer

Darmspiegelung (Koloskopie) erfolgreich behandelt.