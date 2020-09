LIEBENFELS (ch). Hoch am Berg, vor der wundervollen Kulisse des Glantales inmitten eines schönen Gartens, ging am Samstag, dem 5. September 2020 in der Hokaheye Arena des Vereines Sörgerbergkultur ein fantastisches Konzert des "lenaKINDLERpaul" Trios über die Bühne. Die Musiker Lena Kindler, Paul Kindler und Kri Mandl verstanden es bestens, das Publikum mit feinstem Soul, Blues und Jazz zu bezaubern.

Die herzliche Gastfreundschaft von Obfrau Irmgard Waldner, die vom Vereinsvorstand mit Erwin Waldner, Ines Waldner, Manu Waldner, Toni Skrabal sowie Musikfreund Sigi Undesser tatkräftig unterstützt wurde, machte das Konzerterlebnis perfekt. Ein wunderschöner Spätsommerabend, der noch lange in bester Erinnerung bleiben wird.