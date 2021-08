Kaffee, Tee und Kekse mit Frau in der Wirtschaft: „Endlich wieder live!“ – unter diesem Motto traf man sich zum Netzwerken im Geschäft von Daina Dreier „Viel guts“ in der St. Veiter Innenstadt.

ST. VEIT. „Es fühlt sich einfach richtig gut an, endlich wieder inmitten einer so großen Runde engagierter und erfolgreicher Unternehmerinnen stehen zu dürfen“, bringt es Nicole M. Mayer, Bezirksvorsitzende Frau in der Wirtschaft St. Veit auf den Punkt. Zahlreiche Unternehmerinnen folgten der Einladung in die St. Veiter Innenstadt und nutzten die Gelegenheit, sich live auszutauschen und ihre Fragen an die Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten, Astrid Legner zu stellen. Als Location wurde „Viel guts“, das Geschäft von Daina Dreier am Herzog Bernhard Platz gewählt. „Unternehmer unternehmen etwas – genau das hat auch Daina gezeigt, die mitten in herausfordernden Zeiten ihren Betrieb in St. Veit eröffnet hat“, zeigt sich Mayer begeistert. Das zauberhafte Geschäft lädt mit über 200 Teesorten, Teeutensilien und kleinen Geschenken zu shoppen ein. Zusätzlich verwöhnt Dreier ihre Gäste mit herrlichen Kaffee-, Tee- und Smoothie-Spezialitäten.

Kreativität und Engagement

„Unsere Unternehmerinnen haben bewiesen, dass sie mit Kreativität, Engagement und Durchhaltevermögen selbst herausfordernde Zeiten meistern“, zeigte sich Legner begeistert. Der persönliche Austausch ist dabei ein großer Motivator und wurde bei der Veranstaltung genutzt. Mit dabei waren unter anderem Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Walter Sabitzer, Ferdinand Ploder und Anamaria Gassinger von der Jungen Wirtschaft St. Veit und das St. Veiter FiW-Team Doris Weiß, Alexandra Bresztonwanszky, Ingrid Kruttner und Silke Trummer.