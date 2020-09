ST. GEORGEN/LÄNGSEE (ch). Mit jeder Menge Talent, Charme und Schmäh gesegnet, gab Gitarrist und Sänger Markus Schlesinger am Freitag, dem 4. September 2020 ein großartiges Gastspiel in der Hutkultur von Manfred Sumper, Monika Sumper und Silvia Gratzer in Maria Wolschart. Der "Zauberer der Gitarre" begeisterte mit Eigenkompositionen, Blues und Folk bis hin zu Fingerstyle-Arrangements bekannter Songs. Charmant begleitet wurde er von Musikerin Carina Linder.

Mit dabei waren Helmut Pirker von der „Heli-Family" sowie Chorleiter Michael Gabernig mit Ehefrau Sandra und den Söhnen Simon und David, Keck & Co. Obmann Erwin Beiweis mit Freundin Rosemarie Brandstätter sowie die Kulturfreundinnen Hermina Hausharter und Marianne Garnitschnig.