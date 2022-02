Zwei Jahre vor Ausbruch des ersten Weltkrieges wurde der Bahnhof feierlich eröffnet. Das denkmalgeschützte Gebäude steht für eine lange Eisenbahntradition der einstigen Herzogstadt.

ST. VEIT (pp). Walter Wohlfahrt, ein profunder Kenner der Geschichte der Stadt, schreibt in seinem Blog über die Anfänge des Personenbahnhofes: „ Nach zweijähriger Bauzeit erfolgte am 30. September 1912 die feierliche Eröffnung. St. Veit hatte ein Schmuckstück mehr. Nicht der Anschluss an das Eisenbahnnetz an sich war es, was es zu feiern galt. Es ging um die scheinbar glänzenden, wirtschaftlichen Aussichten. Leider gab es schon zwei Jahre danach Krieg, nach weiteren vier Jahren den totalen Zusammenbruch des Staates. Alle Hoffnungen waren dahin“.



Charakteristischer Heimatstil

Geplant wurde der Bahnhof von dem Architekten Hans Granichstaedten und das Gebäude wurde im charakteristischen Heimatstil ein-, zum Teil zweigeschossig errichtet. Weithin sichtbar ist der markante Uhrturm mit Laternenaufsatz. Die überdachten Bahnsteige mit Gusseisenkonstruktionen waren für diese Zeit typisch und sind auch heute noch original erhalten. Der Innenbereich lässt starke Jugendstilelemente erkennen. Die Fassade wurde in einem gebrochenen Weiß gestaltet und der Sockel grün-grau gestrichen. Später wurde die Farbgebung geändert, bei der zuletzt vorgenommenen Restaurierung aber wieder in den ursprünglichen Originalzustand zurück versetzt. Großen Wert wurde auch auf den Anstrich der Türen und, zu großem Teil noch aus der Bauzeit vorhandenen Kastenstockfenster gelegt. Auch hier wurde die Farbe grün verwendet und entsprechend an die Fassade angepasst.

Aufwändige Restaurierung

Das hundertjährige Bestehen des St. Veiter Hauptbahnhofs wurde von offizieller Seite nicht groß gefeiert, vermutlich deshalb, weil er 2012 in einem nicht besonders schönen Zustand war, vor allem was die Optik im inneren Bereich betraf. Ein Jahr später fiel der Startschuss zu einer umfangreichen Restaurierung durch die ÖBB in intensiver Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz. Als technische Besonderheit ist der Einbau von Personenliften zu erwähnen, die jeweils eine der zwei vorhandenen Treppen pro Bahnsteig ersetzten. Damit wurde ein wesentlicher Beitrag geleistet, um den Personentunnel und die Bahnsteige barrierefrei zu gestalten.

Einiges nicht mehr vorhanden

Vieles ist für alle Zeiten verloren, wie es Walter Wohlfahrt schildert: „So, zum Beispiel, der kleine, aber stilvolle Warteraum, der zum behindertengerechten WC wurde. Wo findet man die Gepäckaufbewahrung, wo die Bahnhofsrestauration mit Speiseräumen erster und zweiter Klasse? Wo sind die schönen Innenräume mit ihrer Originalausstattung geblieben? Hier werkten einst Fahrdienstleiter mit roter Mütze. Da wohnten einmal Bahnvorstände im Hofratsrang. Immerhin wurden in den besten Zeiten an die 450 Bedienstete der drei Bahnhöfe (Personen-,Verschiebe- und Güterbahnhof) von hier aus dirigiert: Stellwerker, Verschubpersonal, Weichensteller, Bahnwächter, Heizhausarbeiter etc.“.