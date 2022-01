Eilig hatte es offenbar ein junger Mann aus St. Veit am Donnerstagabend auf der Schnellstraße zwischen Klagenfurt und St. Veit.

ST. VEIT. Am 6. Jänner 2022 gegen 22:20 Uhr konnte eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung einen PKW mit St. Veiter Kennzeichen auf der S37 aus Richtung Klagenfurt kommend in Fahrtrichtung St. Veit an der Glan mit überhöhter Geschwindigkeit wahrnehmen. Im Zuge der Nachfahrt konnte der 20-jährige Fahrzeuglenker aus St. Veit an der Glan gemessen werden, wie er die geltende Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um 93 km/h überschritt. Der PKW konnte angehalten werden. Dem Fahrzeuglenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und er wird zur Anzeige gebracht.