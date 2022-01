Mittags ereignete sich heute in Gurk ein schwerer Unfall nach Holzarbeiten. Beim Aufrichten eines umgekippten Anhängers riss ein Seil, wobei ein Mann unbestimmten Grades verletzt wurde.

GURK. Heute gegen 12.45 Uhr waren vier Männer auf einer Wiese unterhalb eines Anwesens in der Marktgemeinde Gurk (Bezirk St. Veit/Glan) mit dem Schneiden von Stauden beschäftigt. Im Zuge dieser Arbeiten lenkte ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan eine Zugmaschine mit Anhänger auf einem Forstweg, um die geschnittenen Stauden abzutransportieren.

27-jähriger Mann unbestimmten Grades verletzt

Auf dem mit Schnee bedeckten Forstweg rutschte der Anhänger in eine Vertiefung und kippte um. Die Männer richteten mit zwei weiteren Zugmaschinen und zwei Seilwinden den Anhänger wieder auf. Beim Versuch, die Zugmaschine mit dem Anhänger wieder auf den Forstweg zu ziehen, gab ein Seil einer Seilwinde nach, worauf der Anhänger abermals umkippte. Dabei spannte sich das zweite Seil und verletzte einen danebenstehenden 27-jährigen Mann. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt geflogen.