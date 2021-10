Am 6. Oktober 2021 fuhr eine 58-jährige Fahrzeuglenkerin aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit ihrem PKW auf der Pischeldorfer Straße stadtauswärts. Aus bisher unbekannter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden PKW, der von einem 34-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan gelenkt wurde. Der Mann erlitt durch den Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde durch den Rettungsdienst in das UKH Klagenfurt gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest mit der 58-jährigen Unfalllenkerin verlief positiv und der Führerschein wurde ihr vorläufig abgenommen.