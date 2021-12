Ein offenbar stark alkoholisierter Mann lieferte sich am Mittwochabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

ST. VEIT. Ein 28-jähriger Mann aus Klagenfurt kam am Mittwoch gegen 21:30 Uhr auf der Zollfeld Landesstraße im Gemeindegebiet von St. Veit/Glan mit seinem Pkw rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Leitpflock und eine Schneestange und blieb mit dem schwer beschädigten Pkw in der schneebedeckten Wiese stecken. Mit einem mitgeführten Spaten schaufelte der Mann das Fahrzeug frei, nahm es neuerlich in Betrieb und flüchtete vor dem Eintreffen der verständigten Polizeistreife von der Unfallstelle. Zeugen gaben an, dass der offensichtlich stark alkoholisierte Lenker soeben mit hoher Geschwindigkeit davongefahren sei. Es wurde sofort die Nachfahrt aufgenommen.

Bei Herzogstuhl

Am Zollfeld, kurz vor dem Parkplatz Herzogstuhl, konnte das flüchtende Fahrzeug eingeholt werden. Mittels Blaulichts und Lichthupe wurde der Lenker zum Anhalten aufgefordert. Der 28-jährige fuhr mit dem Pkw auf den Parkplatz zu und hielt an. Der Streifenwagen hielt mit eingeschaltetem Blaulicht etwa einen Meter hinter dem Pkw an. Die Beamten waren bereits im Begriff auszusteigen, als der angehaltene Fahrzeuglenker den Retourgang einlegte, zurückfuhr und gegen das Dienstfahrzeug stieß. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Stark alkoholisiert

Ein Alkotest beim Lenker ergab eine starke Alkoholisierung. Der Führerschein wurde nicht abgenommen, weil der 28-jährige nicht im Besitz einer Lenkberechtigung ist. Er wird angezeigt.