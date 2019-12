Die WOCHE holt Karl Lungkofler stellvertretend für alle Rotkreuz-Mitarbeiter vor den Vorhang.



ST. VEIT. Die meisten von uns werden an Heiligabend mit der Familie gemütlich am gedeckten Festtagstisch sitzen. Danach werden die Kerzen am Christbaum angezündet und – bevor es ans Geschenke-Auspacken geht – auch gerne noch das eine oder andere Weihnachtslied angestimmt. Dazu gehört natürlich der Klassiker "Stille Nacht, heilige Nacht".

Hoffnung auf ruhige Stunden

Still wird es zu dieser Zeit am Arbeitsplatz von Karl Lungkofler in der Bezirksstelle vom Roten Kreuz nicht zugehen, aber zumindest besteht die Hoffnung, dass ihm vorwiegend ruhige Stunden bevorstehen. Insgesamt stehen in der Nacht von 24. auf den 25. Dezember in der Herzogstadt fünf Sanitäter und ein Notarzt bereit, die bei Bedarf ausrücken, um Menschen in Not rasch und kompetent helfen zu können. Vier weitere Mitarbeiter stehen dafür in Friesach zur Verfügung. Stellvertretend für alle steht Karl Lungkofler, der seit 31 Jahren für die unverzichtbare Rettungsorganisation arbeitet.

"Zu Silvester müssen wir wesentlich öfters ausrücken als zu Weihnachten"

Karl Lungkofler



Bestens vorbereitet

Grundsätzlich unterscheide sich der Dienst zu Weihnachten nicht von allen Nächten, in denen die "roten Engel" wechselweise 365 Mal im Jahr für die Bevölkerung da sind, sagt Lungkofler: "Meine Kollegen und ich sind immer bestens vorbereitet, um im Fall des Falles so schnell wie möglich dort sein zu können, wo wir gebraucht werden", so der 55-jährige Familienvater.

"Wir achten bei der Planung schon darauf, dass möglichst viele junge Kollegen zu Weihnachten daheim bleiben können"

Karl Lungkofler



Weihnachtswunsch

Der routinierte Rettungs- und Notfallsanitäter stand in seinem langen Berufsleben sehr oft zu Weihnachten oder Silvester im Einsatz: "Meine Frau ist Ärztin und arbeitet heuer auch am Heiligen Abend", sieht der Vater zweier erwachsener Kinder die bevorstehende Nacht ziemlich gelassen. Sein Weihnachtswunsch: "Jeder, der dazu in der Lage ist, soll einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren."