Stephan Grabner aus Friesach absolviert die Doppellehre Spengler und Dachdecker. Ein spezieller Teil seiner Ausbildung ist der Bau von ganz besonderen Flugzeugmodellen aus Metall.



FRIESACH (pp). „Der Lehrling macht nicht alles alleine, weil ja viele Vorarbeiten, wie das Erstellen der Schablone notwendig sind. Der Auszubildende kümmert sich danach unter anderem, um Aufriss, Zuschnitt, Applikationen und Formung. Die Arbeitsschritte sind zwar bei allen Modellen gleich, unterscheiden sich allerdings beim Anforderungsprofil, daher wählt man für den Lehrling eine nicht zu anspruchsvolle Variante aus“, gibt der Friesacher Spengler- und Dachdeckermeister Friedrich Reinbold Einblick in ein außergewöhnliches Segment der Ausbildung seines Spengler-Nachwuchses.

Nahe am Original

Als Vorlage für die Arbeit von Stephan Grabner, der im nächsten Monat das dritte Lehrjahr beginnt, dient die Jakowlew Jak 11, ein russisches Trainingsflugzeug aus den 1950er Jahren, das seinerzeit, in kleiner Stückzahl, von der Sowjetunion an das Österreichische Bundesheer zum Geschenk gemacht wurde. Bei der Auswahl der Modelle orientiert man sich meistens an Fahr- und vor allem Fluggeräten, welche im heimischen Heer zum Einsatz kamen oder kommen.

Bis dieses Flugzeug fertig ist, bedarf es einer aufwändigen Teamarbeit, an der der junge Friesacher federführend beteiligt ist. Die Mühe zahlt sich auch deshalb besonders aus, weil er sein Werk danach sein Eigentum nennen darf.

Ein Flugzeugmodell besteht je nach Bautyp aus etwa 50 bis 70 Einzelteilen, welche in Weichlöttechnik miteinander verbunden werden. Zur Verbesserung der einzelnen Strukturen werden entsprechende Bereiche mit der Sickenmaschine und in Handarbeit hergestellt. Abschließend werden die Oberflächen geschliffen, gereinigt und mit einer Farbe lackiert, die dem Original entspricht.

Königsklasse

„Technische Details, wie Kamineinfassungen und mehr gehören zum Ausbildungsprogramm und dominieren den Alltag des Spenglers“, weiß Friedrich Reinbold, der den Meisterbetrieb gemeinsam mit Sohn Thomas leitet. „Der Modellbau ist bei uns fester Bestandteil während der Lehrzeit und gilt so etwas wie die Königsklasse, in der der Auszubildende seine Fähigkeiten unter Beweis stellen kann“, führt der Unternehmer weiter aus. Eine Herausforderung , der sich ich auch Stephan Grabner gerne stellt: „Es macht große Freude, mit Blech, unserem hauptsächlichen Baumaterial, so etwas Außergewöhnliches zu schaffen“, ist der 17-Jährige voll motiviert.

Im Gespräch mit ihm ist eindeutig herauszuhören, dass er sich nicht nur in seinem Beruf, sondern auch in seinem Lehrbetrieb sehr wohlfühlt: „Vor Beginn der Lehre war ich einige Tage in der Firma schnuppern und es stand für mich bald fest, dass ich hier richtig bin“, bereut Stephan Grabner keine Sekunde die Wahl seines Ausbildungsbetriebes.

Motivation

Grundsätzlich spielte die Stärkung der Motivation eine große Rolle, als sich Reinbold 2011 entschloss, den Modellbau in die Ausbildung seiner Lehrlinge zu integrieren: „Junge Menschen für unser Gewerbe zu gewinnen ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden“, bedauert Kommerzialrat Reinbold, der in der Wirtschaftskammer Kärnten als Landesinnungsmeister-Stellvertreter für die Bereiche Dachdecker, Glaser und Spengler aktiv ist.

2012 wurde von der Fachzeitschrift Baumetall ein Innovationspreis ausgeschrieben und mit dem Thema Modellbau konnte der Sieg in der Kategorie Fachbetriebe und Organisation errungen werden.