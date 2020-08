Die Betriebsfeuerwehr der Treibacher Industrie AG ist mit 150 Jahren eine der ältesten Feuerwehren Kärntens. Die Wehr gibt es länger als das Unternehmen selbst.



ALTHOFEN. Die Treibacher Industrie AG (TIAG) wurde vor 122 Jahren gegründet. Noch länger existiert jedoch die Betriebsfeuerwehr am Standort in Althofen: Diese wurde bereits 1870 ins Leben gerufen, als das Firmenareal noch der damaligen Eisenunion gehörte. Damit ist sie eine der ältesten Feuerwehren in Kärnten und die einzige, noch heute bestehende Betriebsfeuerwehr aus der Gründungszeit.

Für spezielle für Einsätze gerüstet



Da es sich bei der TIAG um ein chemisch-metallurgisches Unternehmen handelt, ist die Betriebsfeuerwehr speziell für Einsätze mit chemischen Substanzen ausgebildet und ausgerüstet. Damit trägt sie maßgeblich zur Werkssicherheit bei. Glücklicherweise handelt es sich bei den meisten Einsätzen im Unternehmen jedoch um technische Hilfeleistungen wie zum Beispiel dem Binden von Betriebsmitteln wie Öl und nicht um Brand- oder Chemikalieneinsätzen.

Die Betriebsfeuerwehr rückt auch bei größeren Brandeinsätzen, zu Übungen, zu Chemieunfällen sowie zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren in der Umgebung aus. Bei Bränden in den benachbarten Unternehmen Tilly und Salbrechter konnte die Betriebsfeuerwehr durch das Legen einer Saugleitung vom Gurk-Fluss zum Einsatzort die Löschzüge vor Ort mit Wasser versorgen.

Feuerwehrfreundlicher Betrieb



Dass die Betriebsfeuerwehr stets einsatzbereit ist, liegt unter anderem daran, dass die rund 47 aktiven Kameraden auch während ihrer Dienstzeit zu Einsätzen ausrücken dürfen. Die Treibacher wurden daher vom Bezirksfeuerwehrkommando als feuerwehrfreundlicher Betrieb ausgezeichnet.

Kommandoübergabe nach 20 Jahren



Die Leitung der Betriebsfeuerwehr ist eine herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabe. Mehr als zwei Jahrzehnte lang hatte Siegfried Schermair das Kommando, bevor er in diesem Jahr seine Pension antrat und – pünktlich zum 150-Jahr-Jubiläum – das Kommando an Peter Gruber übergab. Schermair wurde für seine Verdienste mit dem Großen Silbernen Ehrenzeichen am Bande des Landesfeuerwehrverbandes Kärnten geehrt.