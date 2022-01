In Althofen sorgte ein laut Polizeiangaben betrunkener Mann für eine kuriose "Einlage". Einem 37-jährigen Traktorinhaber war aber nicht zum Lachen zumute.

ALTHOFEN. Am Mittwoch gegen 22.45 Uhr zeigte ein 37-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan telefonisch an, dass sein Traktor gestohlen worden sei. Im Zuge der telefonischen Anzeigeerstattung konnte der Anzeiger seinen Traktor im Ortsgebiet von Althofen fahrend feststellen. Es gelang ihm das Fahrzeug anzuhalten. Der Lenker versuchte zu flüchten, konnte jedoch ebenfalls von ihm bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 23-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Dieser wurde nach den Erhebungen über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Ein Alkotest verlief positiv.