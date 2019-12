Für die Sänger vom St. Veiter Chor 1863 ist es seit 50 Jahren Tradition, die Patienten und Mitarbeiter im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit am Heiligen Abend zu besuchen.



ST. VEIT. Seit 50 Jahren überbringen die Sänger des Chor 1863 St. Veit am Heiligen Abend den Patienten des St. Veiter Krankenhauses klangvolle Weihnachtswünsche. Begleitet wird die Sängerschar von den Kindern der Mitarbeiter des Krankenhauses, die in Engelskostüme schlüpfen und gemeinsam mit der Krankenhaus-Leitung den Patienten einen Besuch abstatten und kleine Aufmerksamkeiten verteilen.

Bescherung mit Chorgesang – eine gepflegte Tradition



Der Besuch hat seit den 60er-Jahren Tradition. Die Sänger ziehen durch die Krankenzimmer erfreuen die Patienten mit Weihnachtsliedern und guten Zusprüchen. Die Kinder haben handfertigte Geschenke von der Bastelrunde der Akutgeriatrie des Elisabethinen- Krankenhauses Klagenfurt für die Patienten im Gepäck. Für die Auftritte im Krankenhaus gibt es zwar ein Programm, man ist aber flexibel. Oft wird spontan darüber entschieden, welche der Lieder zu Gehör gebracht werden. "Damit fängt Weihnachten für uns erst so richtig an", sagt Chor-Obmann Andreas Kerschbaumer.

Für den Chor seien diese Auftritte jedes Jahr Abschluss und Höhepunkt zugleich. Manche Lieder werden sogar mit einer Geige begleitet. "Das ist immer unser schönster Auftritt", so Kerschbaumer weiter. "Die Patienten sind ein sehr dankbares Publikum. Wir haben es sogar öfters, dass einigen Zuhörern Tränen in den Augen standen", erinnern sich Peter Kollmann und Karl Seidler, die schon seit vielen Jahren dem Chor 1863 angehören.

Persönliche Weihnachtsgrüße



Am 24. Dezember ist auch die Krankenhaus-Leitung mit Gesamtleiter Michael Steiner und Pflegedirektorin Elfriede Taxacher auf den Stationen unterwegs, um Patienten und Mitarbeitern persönliche Weihnachtswünsche auszusprechen. "Wir nehmen uns die Zeit persönliche Worte zu wechseln und den Patienten baldige Genesung zu wünschen", sagt Steiner. Taxacher ergänzt: "Zu Weihnachten herrscht eine besondere Stimmung. Ich glaube, die Menschen besinnen sich an diesen Tagen besonders darauf, worauf es im Leben wirklich ankommt. Unsere Patienten sind dabei besonders dankbar."

Erst wenn der letzte Patient seine festliche Aufmerksamkeit erhalten hat, ziehen die Sänger weiter und nehmen auf der nächsten Station Aufstellung. Dann werden die Besuche fortgesetzt. Diese "Weihnachtsvisite" sorgt für weihnachtliche Stimmung und zeigt den Patienten, dass sie zum Fest der Liebe nicht alleine sind.