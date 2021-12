Es ist bald Weihnachten und es kommt die besinnliche Zeit. Christian Krall trifft mit seinem neuen Song "G´spian" den Nerv der Zeit - die gefühlvolle Dialektnummer ist ab 19. Dezember zu hören.



KRAIG. In der Zeit um Weihnachten konzentriert man sich auf seine Liebsten und genießt die besinnliche Zeit miteinander. "In meinen neuen Lied „G‘spian“ geht es genau darum. „G‘spian“ ist nach meinem Sommersong „Molon Labe“ eine gefühlvolle Dialektnummer mit Tiefgang", erzählt Christian Krall. Am 19. Dezember macht er sich quasi selbst ein Weihnachtsgeschenk und veröffentlicht seine neue Single auf allen gängigen Streamportalen wie Spotify, amazonmusic, iTunes und ähnlichen Plattformen. "Besonders stolz bin ich auch auf das Musikvideo, welches in meiner neuen Heimat, in Kraig, gedreht wurde. Am vierten Advent wird es auf YouTube veröffentlicht", so Krall voller Vorfreude.

Zusammen wirken

Besonderen Dank möchte Krall dem Dom Aurora aussprechen, wo er das Video gedreht hat. Für das Video war Julia Eder verantwortlich, welche schon für Rose May Alaba ein Musikvideo drehen durfte und zur Zeit an einer Dokumentation einer Einmann-Weltumsegelung im Retro Stil mit Michael Guggenberger arbeitet. Für die Kamera war Clara Schemmel zuständig. "Der Text stammt aus meiner Feder und Michael Stark hat meine Worthülsen dann in Melodien verpackt. Gemastert wurde der Song von Matthias Ortner", ist Krall dankbar für ein tolles Zusammenspiel aller Beteiligten.



"Ich hoffe, dass das Lied auch anderen „ins Herzal“ geht."