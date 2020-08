Ein tolles Programm für jung und alt bietet das Straßentheater der Komödienspiele Porcia am Samstag, 15.8.2020 ab 16:30 Uhr ab Salzburger Platz in Althofen:

ab 16:30 Uhr KINDERPROGRAMM: "Herr Dommeldidot, mein Kobold"

17:15 Uhr KABARETT: Martin Kosch live

18:10 Uhr VORFÜHRUNG: Kärntner Trommlerkorps

ab 18:30 Uhr THEATER: "Dame Kobold" von

Pedro Calderon de la Barca

Ein einmaliges Programm in dieser Zusammenstellung, hoffentlich bei Sommerwetter am Salzburger Platz, bei Schlechtwetter am Kulturhaus. Der Eintritt ist frei!