ST. VEIT. Ältere und gesundheitlich beeinträchtigte Menschen, die sich häufig alleine in ihrer Wohnung aufhalten, bekommen in Notsituationen durch die Rufhilfe raschest Hilfe durch das Rote Kreuz. Ein Handsender, der wie eine Armbanduhr getragen und per Knopfdruck aktiviert wird, stellt eine direkte Verbindung zur Rettungsleitstelle her, die dann nächst gelegenen Einsatzkräfte informiert, sodass der kürzeste Weg zur hilfesuchenden Person gewährleistet ist.

Freiwillige gesucht



Das Rote Kreuz sucht Freiwillige, die im Bezirk St. Veit die Installation der Sendegeräte vornehmen und in bestimmten Abständen eine Wartung durchführen. Wer den Umgang mit unkomplizierter Technik nicht scheut, mobil ist und gut mit älteren Personen umgehen kann, ist für diese Aufgabe genau richtig. Eine umfassende Einschulung erfolgt durch erfahrene Rotkreuz-Mitarbeiter.

Infos:

Nähere Infos hat die zuständigen Referentin für Soziale Dienste, Jennifer Lackner unter 0676/521 71 02 oder das Roten Kreuz, Bezirksstelle St. Veit/Glan, unter 050 9144 1400.