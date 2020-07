Geschaffen von Künstler Erwin C. Klinzer, beschützt der sieben Meter lange Drache "Coronawinus" beschützt das Tal und seine Bewohner.



KLEIN ST. PAUL . Der bekannte Künstler Erwin C. Klinzer hat in der Corona-Krise den Drachen "Coronawinus" geschaffen: "Er ist ein lieber und mutiger Drache, der das Tal vor allem Bösen und Krankheiten beschützt, und er hilft Menschen, Träume wahr werden zu lassen, dass sie in Zukunft immer glücklich und zufrieden leben können."

Kunst in Quarantäne



Die Idee kam Klinzer nach der Rückkehr aus Italien, als er 14 Tage in Quarantäne musste. „Ich habe meine Motorsäge genommen und begonnen, das Holz des Birnbaumes zu bearbeiten“, erzählt Klinzer. Herausgekommen ist ein sieben Meter langer, blauer Drache, der eine mit Blattgold umhüllte Krone am Haupt trägt. Das Horn stammt von einem spanischen Stier.

Zu bewundern ist der Drache zwischen Eberstein und Klein St. Paul bei Klinzers Atelier Kraftwerk Hornburg. Der sieben Meter lange blaue Drache ist nicht zu übersehen, zumal neben der Görtschitztalstraße auch ein Radweg vorbeiführt.

Kinder lieben den Drachen



Mittlerweile hat sich eine Eigendynamik entwickelt, mit der Klinzer nicht gerechnet hat. „Jeden Tag kommen nun Kinder und Erwachsene. Alle wollen den Drachen sehen“, erzählen sich die Kinder, dass „der Künstler einen Drachen gemacht hat“. Klinzer freut sich, dass sein Werk so gut angenommen wird. „Die Kinder dürfen sich auf den Drachen setzen, sie gehen sehr vorsichtig mit ihm um. Er ist ein guter Drache, der uns beschützt."

Klinzer, der den ganzen Sommer in seinem Atelier Hornburg weilt, erzählt den Kindern sein Märchen des guten Drachen. Die Kleinen setzen seine Gedanken fort und erzählen ihre eigene Geschichte rund um das blaue Tier.

„Es ist spannend zu sehen, wie sehr der Drache die Fantasie der Kinder anregt. Die Leute sollen ruhig kommen und hier parken, ich erkläre sehr gern“, lädt der Künstler ein.

Das Positive dieser Zeit



Klinzer sieht es als soziale Aufgabe eines Künstlers, auch diese Art von Kunstwerken zu schaffen. „Die Skulptur steht für Nachhaltigkeit und für das Positive in dieser Zeit. Der Drache bringt Kunst den Kindern näher“, sei auch der Glaube etwas ganz Wichtiges. "Im Tal ist so viel passiert, HCB und mehr und nun gibt es einen guten Drachen, der die Bewohner des Tales beschützt."