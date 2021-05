Critical Mass in St. Veit am 30. Mai ab 10 Uhr.



ST. VEIT . Am Sonntag, 30. Mai, gibt es die erste Critical Mass in St. Veit. Start ist vor dem Rathaus um 10 Uhr, gemeinsam mit den Fahrrädern unternimmt man eine Tour rund um die Stadt.

Weltweit am Rad



Die Critical Mass gibt es mittlerweile in über 300 Städten weltweit. In Kärnten findet die Critical Mass seit 2018 in Klagenfurt statt. Jeden ersten Donnerstag im Monat treffen sich Fahrradfahrer um 18 Uhr beim Lindwurm am Neuen Platz.

Im Fokus steht die Bewusstseinsbildung, dass das Fahrrad einen wesentlichen Platz als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel im Individualverkehr einnehmen kann, es aber dafür noch viel zu wenig Raum und nachhaltige verkehrspolitische Interventionen gibt. So will man ein Gegengewicht in den von Autos dominierten Straßen bilden und durch dieses Sichtbarmachen einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung nachhaltiger Verkehrskonzepte leisten.

Zur Info:

Weitere monatlich stattfindende Ausfahrten werden vor Ort besprochen und sind auf Instagram über www.instagram.com/criticalmasssv zu erfahren.