Im Rahmen einer Gemeindeserie portraitiert MeinBezirk.at die Kärntner Gemeinden. Frauenstein bietet nicht nur eine perfekte Wohnlage oder sportliche Möglichkeiten, die Gemeinde ist auch bekannt für seine zahlreichen Schlösser.

FRAUENSTEIN. Mit der Nähe zu St. Veit, Althofen, Klagenfurt und auch Feldkirchen ist die Gemeinde Frauenstein eine beliebte Wohngegend für jegliche Generation. Mit sportlichen und traditionellen Vereinen und natürlich der Feuerwehr kann Frauenstein mit vielen Attraktionen punkten - geplant ist heuer seitens der Feuerwehr Kraig auch eine Jungfeuerweh r. Mehr über dieses Vorhaben erzählt Kommandant Herbert Paßegger.

Bürgermeister Harald Jannach führt durch aktuelle Projekte , wie beispielsweise den Glasfaserausbau oder die "Neue Mitte Obermühlbach" mit neuem Rüsthaus. Vizebürgermeister Herbert Pichlmaier klärt unterdessen über den derzeitigen Stand hinsichtlich des Hochwasserschutzprojektes in Kraig auf. Damit solch ein Projekt durchgeführt werden kann, bedarf es der Arbeit von Spezialisten. Man wird sich noch ein wenig gedulden müssen, bevor die Arbeiten beginnen können - mehr zum Hochwasserschutz.

Frauenstein und seine Besonderheiten

Im Kindergarten Frauenstein wird Wert auf verantwortungsvolles und plichtbewusstes Verhalten den Tieren gegenüber gelegt: Aus diesem Grund leben hier neben den Kindern etwa auch griechische Schildkröten und die Hühner Henrietta und Hildegard. Tierisch was los, könnte man behaupten. Der Wallfahrtsort Dreifaltigkeit ist ein beliebtes Ausflugsziel, wenn man Spiritualität und Geistliches sucht - auch der Kräutergarten lädt zu einem anregenden Besuch ein.

Unterwegs in der Gemeinde

In der Gemeinde Frauenstein gibt es viele attraktive Möglichkeiten, die frische Luft an der Sonne zu genießen: Neben Eggen am Kraigerberg und Steinbichl mit ihrer unvergleichlichen Aussicht, den schönen Kirchen und ebenfalls guten Gasthäusern, ist auch die Wimitz als großes Naturschutzgebiet ein besonderer Ort in der Gemeinde Frauenstein. Das Schloss Frauenstein als Wahrzeichen ist historisch ebenso wertvoll wie die Kraiger Schlösser , die Burg Nußberg und die Burg Freiberg, die sich alle in Privatbesitz. befinden. Der Lorenziberg, bekannt auch als Endpunkt des Vierbergelaufs, ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel mit einem beeindruckenden Blick über St. Veit - und für Naturliebhaber bietet der Kraiger See genau die richtige Abkühlung.

Was sich sonst noch in der Gemeinde tut, lesen Sie hier. Viel Spaß mit dem virtuellen Rundblick durch Frauenstein.