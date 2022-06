Im Rahmen einer Gemeindeserie portraitiert MeinBezirk.at die Kärntner Gemeinden. Eindrucksvolle Ausflugsziele gepaart mit kultureller Vielfalt und kulinarischen Genüssen - das ist die geschichtsträchtige Gemeinde St. Georgen am Längsee.

ST. GEORGEN. Idyllisch gelegen, bestens gepflegt und für jedes Handicap geeignet. So präsentiert sich die 18-Loch-Golfanlage des Jacques Lemans Golfclubs St. Veit/Längsee. Der Golfclub zählt zu den jüngsten und gleichzeitig zu den größten Kärntens. „Egal ob Beginner oder bereits fortgeschrittener Spieler, jeder findet bei uns auf der Golfanlage ein entsprechendes Angebot“, so der Präsident des Jacques Lemans Golfclubs Erich Dörflinger. Haben Sie schon einmal ein Ritterfest besucht? Falls nicht, dann bekommen Sie im August die Möglichkeit. Am Fuße der Burg Hochosterwitz verwandelt sich das Areal, auf dem einst die Pferde versorgt wurden, vom 13. bis 21. August in einen mittelalterlichen Marktplatz, den Kärnten so noch nie gesehen hat. Inspiration, Wohlbefinden und Genuss im Einklang mit der Natur - all das findet man vereint im Stift St. Georgen am Längsee. Ein Ort der Ruhe und Kraft mit einzigartiger Atmosphäre.

Historisches

Das Wappen der Gemeinde St. Georgen und die Fahne wurden der Gemeinde am 16. August 1965 verliehen. Die Fahne ist Gelb-Rot mit eingearbeitetem Wappen.

Besondere Platzerl

Die Wallfahrtskirche Maria Wolschart steht in der Einschicht Wolschart im Wolschartwald. Die Kirche und die Kapelle stehen unter Denkmalschutz. 1868 wurde die durch das Gemeindegebiet von St. Georgen am Längsee verlaufende Kronprinz-Rudolf-Bahn eröffnet, was den Beginn des Wandels von der stark landwirtschaftlich geprägten zur heutigen Tourismusgemeinde markiert.

Mehr Infos

