Jeden Samstag warten Männer und Frauen, die selbst, oder mit ihren nächsten Angehörigen in einer Situation sind, finanziell nur schwer über die Runden zu kommen, beim Gebäude der Team Österreich Tafel in Althofen.



ALTHOFEN (pp). "Viele Jahre haben wir unsere ehrenamtliche Arbeit in der Aula der Mittelschule machen müssen, was natürlich mit großem Aufwand verbunden war. Im Vorjahr sind wir in die Koschatstraße 1 eingezogen und können dort die vorhandene Infrastruktur permanent nutzen", sagt Andrea Hoi, Leiterin der TÖT-Althofen.

Überschüssige Lebensmittel werden vom Roten Kreuz eingesammelt. Sie werden von Supermärkten, lokalen Lebensmittelgeschäften, Bäckern, Gemüsebauern und Produzenten kostenlos zur Verfügung gestellt. Noch am selben Tag werden diese über die Team Österreich Tafel direkt an Bedürftige ausgegeben.

Wegwerfgesellschaft

Jedes fünfte Brot wird in Österreich, einem der reichsten Länder der Welt, einfach in den Müll geworfen. Unter dem Motto "Sammeln statt vergammeln - verwenden statt verschwenden" werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Notleidenden, immerhin leben bei uns eine Million Menschen an und unter der Armutsgrenze, wird geholfen und einwandfreie Lebensmittel werden vor der Mülltonne gerettet.

Neben der sozialen Komponente ist für das Rote Kreuz auch Nachhaltigkeit sehr wichtig.