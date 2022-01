Normalerweise ist es gut, wenn die Polizei bei Autounfällen rasch zur Stelle ist. In den seltensten Fällen ist die Polizei jedoch selbst mit ihrem Auto in einen Unfall involviert - dies geschah jedoch heute nachmittags beim Crash mit einem E-Scooter.

ST. VEIT. Heute gegen 14.00 Uhr kam es in St. Veit an der Glan in einem Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß eines polizeilichen Blaulichtfahrzeuges mit einem E-Scooter-Fahrer. Das Blaulichtfahrzeug war zu diesem Zeitpunkt bei der Annäherung an die Kreuzung mit Schrittgeschwindigkeit am Fahren, auch der E-Scooter-Fahrer war nur mit niedriger Geschwindigkeit unterwegs.

Durch den Zusammenstoß wurde der 33-jährige E-Scooter-Fahrer aus St. Veit an der Glan zu Boden gestoßen und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst in das UKH Klagenfurt verbracht. Am E-Scooter entstand leichter Sachschaden, das Einsatzfahrzeug wurde nicht beschädigt.