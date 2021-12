Bereits seit 1. Dezember und noch bis 24. Dezember präsentiert sich die Norbert Artner Musikschule mit einem musikalischen Adventkalender auf den Social-Media-Kanälen.

ST. VEIT. Auf Facebook und Instagram öffnet sich Tag für Tag ein Türchen mit musikalischen Kostbarkeiten. Schüler der Musikschule spielen und interpretieren einzeln oder im Ensemble nicht nur traditionelle Weihnachtsmusik. Aufgenommen werden die Musiker vor der weihnachtlichen Kulisse der Stadtgärtnerei, in der ehemaligen Kapelle des Bürgerspitals, dem Franz-Pacher-Saal. Gerade in Zeiten wie diesen, wo für Kinder keine Aufführungsmöglichkeiten gegeben sind, können sie so der Welt zeigen, welche musikalischen Talente in ihnen stecken.

Warm ums Herz

"Gönnen auch Sie sich täglich eine kurze Auszeit vom hektischen Alltag und lassen Sie sich von den festlichen Klängen der jungen Künstler, die mit besonders hohem Engagement bei der Sache sind, auf das Weihnachtsfest einstimmen", freut sich insbesondere Direktorin Barbara Kalhammer über die gelungene Chance, die tollen Leistungen der Kinder zu honorieren.