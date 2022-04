Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Samstagvormittag auf der B 93 im Gemeindebereich von Strassburg.



STRASSBURG. Am Samstagvormittag geriet eine 59-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan mit ihrem Pkw auf der B 93 im Gemeindebereich von Straßburg ins Schleudern. Das Auto kam dabei von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam am Dach zu Liegen. Die Frau musste von der FF Straßburg aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde nach ärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Krankenhaus Friesach gebracht.

Im Einsatz

Neben der Feuerwehr Straßburg standen weitere Wehren im Einsatz: die FF Gurk, die FF Althofen und die FF Micheldorf.