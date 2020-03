Feuerwehren verhinderten die Ausbreitung des Brandes auf angrenzende Gebäude.



ZWEINITZ. Am Nachmittag brach im Nebengebäude des Anwesens 61-Jährigen ein Brand aus. Der Brand dürfte in dem als Werkstatt genutzten Bereich von einem in Betrieb stehenden Keramikofens ausgebrochen sein. Das Feuer, es wurde von einer Nachbarin entdeckt, breitete sich sofort über die gesamte Werkstatt aus.

Feuerwehren im Einsatz



Im Einsatz standen die Feuerwehren Zweinitz, Weitensfeld, Altenmarkt, Gurk, Straßburg und Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai. Unter schwerem Atemschutz wurde der Brand bekämpft. Eine Ausbreitung auf die angrenzenden Gebäude konnte verhindert werden. Die Löschwasserversorgung wurde vom Zweinitzbach sichergestellt.

Hühner gerettet



Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch das rasche Eingreifen konnten die Hühner vom angebauten Hühnerstall gerettet werden.