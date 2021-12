ST .DONAT. In Vertretung für Landesrat Daniel Fellner durfte Bürgermeister Martin Kulmer gemeinsam mit seinem Büroleiter Gemeinderat Martin Hafner eine Spende in Höhe von 1.500 Euro für die Feuerwehrjugend an die Freiwillige Feuerwehr St.Donat überreichen! Kommandant Manfred Elsbacher und sein Stellvertreter Franz Knappinger freuen sich über die finanzielle Unterstützung für ihren Nachwuchs. Das Geld fließt in Sicherheitsausrüstung und die Ausbildung der Florianijünger.