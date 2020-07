Um 4:51 Uhr schreckten heute (Freitag, 17. Juli) Morgen einige Kärntner aus dem Schlaf: ein Erdbeben, das sich im Norden Sloweniens ereignete, war vereinzelt bis Mittelkärnten spürbar. Über ein mehrere Sekunden andauerndes leichtes Schwanken wurde berichtet. Schäden sind hier nicht zu erwarten. Das Epizentrum des Bebens lag im Triglav-Nationalpark im Nordwesten Sloweniens, unweit der italienischen Grenze.

Nach dem Beben bei Zagreb vom 22. März und jenem von Kraig am 18. Jänner war das bereits das dritte in St. Veit an der Glan spürbare Beben dieses Jahres.