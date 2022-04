Dieser Tage wurde vor dem Rüsthaus in Hüttenberg die schwarze Fahne gehisst. Mitglieder sprechen Angehörigen ihr Beileid aus.

HÜTTENBERG. Derzeit brennen vor dem Rüsthaus in Hüttenberg Kerzen - und die schwarze Flagge wurde gehisst. Grund dafür ist die traurige Nachricht vom Tod eines geschätzten Kameraden. "In tiefster Trauer geben wir bekannt, dass in dieser Woche unser Kamerad Siegfried Pichler verstorben ist", lässt sich auf der Facebookseite der Feuerwehr lesen. Und weiter: "Die ganze Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenberg steht unter Trauer. Es ist nicht zu glauben, dass du von uns gegangen bist. Zu früh und zu jung. Du, lieber Sigi, bleibst immer in unser aller Herzen und wirst nie vergessen werden. Mit dir ist ein „Stück Feuerwehr Hüttenberg“ gegangen. Wir trauern nicht „nur“ um einen Kamerad sondern auch um einen Freund, Bruder und Onkel der Kameradschaft. Die gesamte Kameradschaft vermisst dich und das „Klackern“ deiner geliebten Holzschuhe sehr. Wir möchten der Familie und allen anderen Betroffenen unser tiefstes Beileid aussprechen. Ruhe in Frieden."