FRIESACH. Eine Woche später als geplant und mit nur 3 Vorstellungen finden dieses Jahr die Friesacher Burghofspiele statt. Demnach wird die Veranstaltung am Sonntag, dem 19. Dezember, um 18 Uhr und am Sonntag, dem 26. Dezember, um 15 und 18 Uhr im Stadtsaal Friesach abgehalten. Die Freude ist groß, dass nach der Zwangspause im Vorjahr doch noch gespielt werden darf. In der diesjährigen Weihnachtsproduktion der Friesacher Burghofspiele „Alle Jahre wieder …“ nehmen die bereits aus dem Sommer bekannten "Wegwoggalan" große und kleine Märchenfreunde mit auf eine lustige Reise durch Winter- und Weihnachtsgeschichten und erkunden, was Weihnachten überhaupt ist. Die beiden Feuersalamander lesen, spielen und tanzen sich unter der Regie von Christian Krall mit Musik von Matthias Ortner durch verschiedene Erzählungen und treffen dabei auf viele bekannte Märchenfiguren. Karten wird es demnächst über Ö-Ticket und jeweils vor den Vorstellungen an der Theaterkasse zu erwerben geben. Auf ein zahlreiches Erscheinen freut sich Ihr Team der Friesacher Burghofspiele.