Am 30. Juli fand die Gemeindeübung der Freiwilligen Feuerwehr Launsdorf gemeinsam mit den Feuerwehren Thalsdorf, Pölling und St. Sebastian statt.

LAUNSDORF. Das Übungsobjekt, das Werkstättengebäude der Firma Auto Smadu, wurde von der Feuerwehr Pölling gewählt und das Szenario wurde von der Feuerwehr Launsdorf erarbeitet.

Die Übungsannahme war folgend: Fahrzeugbrand auf einer Hebebühne, stark verrauchte Halle und Ausbreitung des Brandes auf benachbarte Fahrzeuge und ein Betriebsmittellager inklusive vermisster Personen. Das Übungsziel wurde mit 45 Mann erreicht. "Vielen Dank an die Teilnehmer und an die Firma Auto Smadu", so die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Launsdorf.