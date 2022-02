Der Glasfaser-Internet-Ausbau in der Gemeinde St. Georgen am Längsee nähert sich dem Ziel. Bürgermeister Grilz: "Leistungsfähiges Internet wird mehr denn je gebraucht!"

ST. GEORGEN. Seit Mitte Juli 2021 haben sich Bagger, Fräsen und Bohrer durch die Wege und Straßen gearbeitet, um die Grundverkabelung für den Glasfaserausbau in der Gemeinde St. Georgen am Längsee zu verlegen. Die Gemeinde ist Teil eines großen Gemeinschaftsprojektes mit dem Titel „Glasfaserausbau Großregion Görtschitztal“. Die Breitbandinitiative Kärnten hat mit einem Kapitaleinsatz von rund 4,4 Millionen Euro den sogenannten „Backhaul“ bereits realisiert und in der Ortschaft St. Peter schon Hausanschlüsse gebaut. Gleichzeitig konnte der künftige Betreiber des Glasfasernetzes öFiber in der Großregion Görtschitztal schon eine große Anzahl von Hausanschlüssen für das Breitbandinternet unter Vertrag nehmen - bis Ende Feber sollen noch weitere Interessenten gewonnen werden, damit die ersten Anschlüsse 2022 ans Netz gehen können.

Vorausdenken

Bürgermeister Grilz ist der Überzeugung, dass sich noch zahlreiche Objekte anschließen, da es derzeit die sicherste - und langfristig gesehen die schnellste - Internetanbindung ist. Eine Wertsteigerung der angeschlossenen Immobilie ist ebenso einhergehend. "Wie wir jetzt in der Pandemie sehen, stehen Homeoffice und Homeschooling an der Tagesordnung. Und nicht zuletzt brauchen unsere hervorragenden Gastronomie- und Hotelleriebetriebe sowie unsere Gewerbebetriebe hinkünftig ein leistungsfähiges Internet, das durch die aktuelle Ausbauinitiative gewährleistet werden kann", so der Bürgermeister.