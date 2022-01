Neujahrsglücksbringer gab es für die Heimbewohner im Haus Anna in Eberstein.

EBERSTEIN. Rechtzeitig zum Jahreswechsel am 31. Dezember 2021 übergaben Vizebürgermeister Alexander Dörflinger und die Gemeinderätinnen der SPÖUN Ulrike Jaklitsch, Jasmin Sunitsch und Georgia Druck Neujahrsglücksbringer an die Heimbewohner des Caritas-Pflegeheims HAUS ANNA in Eberstein.