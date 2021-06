Kooperation mit der FH Kärnten: In Klein St. Paul gibt es ab Juli eine Beratungsstelle für junge Familien.

KLEIN ST. PAUL. In Klein St. Paul entsteht eine Hebammen-Beratungsstelle mit Hausbesuchen, Nachbetreuung, Mutter-Kind-Treff, Still- und Trageberatung und vielen Angeboten mehr. Die Familien sollen in der Schwangerschaft sowie nach der Geburt begleitet werden.

"Eine derartige Anlaufstelle für Familien gibt es in der Nähe nicht. Die nächste Beratungsstelle findet man in St. Veit beziehungsweise dann in Klagenfurt", weiß Birgit Münzer, Studiengangsleiterin an der Fachhochschule (FH) Kärnten.

Auf Initiative von Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner, Bürgermeisterin Gabriele Dörflinger und Gemeinderätin Johanna Müller startet die Fachhochschule Kärnten das Pilot-Projekt einer externen Stelle zur Ausbildung von Hebammen.

Sie beraten Familien



Christina Lippe und Johanna Reichmann aus dem Görtschitzal besuchen aktuell das 4. Semester. "Wenn die beiden Studierenden nach weiteren zwei Semstern ihre Ausbildung abgeschlossen haben und Hebammen sind, wollen sie sich in Klein St. Paul beruflich niederlassen", berichtet Münzer. Allerdings brauche man sofort eine derartige Anlaufstelle im Tal. Da Lippe und Reichmann sich noch in Ausbildung befinden, sprang kurzerhand die FH Kärnten, Studiengang Hebamme, ein und startete mit der Gemeinde ein vorbildhaftes Pilot-Projekt: "Das Lehrpersonal der FH Kärnten übernimmt als Schirmherrschaft mit den zwei Studierenden die Begleitung und Betreuung der Familien für ein Jahr", erklärt Münzer.

Eine Riesen-Chance



Münzer sieht die Kooperation als eine Riesen-Chance für die zwei Studierenden, aber auch für Mütter, Väter und Kinder: "Da es ein Jahr zu früh ist, und die beiden Frauen die Familien nicht alleine betreuen können, übernehmen wir als Lehrende die Betreuung und unterstützen mit Fachwissen. Lippe und Reichmann erhalten so jede Menge Praxis und schließen gleichzeitig die Fachhochschule ab. Danach übernehmen Lippe und Reichmann und führen ab August 2021 die Beratungsstelle alleine."

Ab Juli Mutter-Kind-Treff



Start ist Ende Juni in Kooperation mit der Initiative „Gesunde Gemeinde“ mit einem Info-Vormittag am Samstag, 26. Juni. Dort soll das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Ab Juli soll es dann in regelmäßigen Abständen einen Mutter-Kind-Treff geben.

"Es ist wichtig, dass junge Familien vor Ort gut betreut werden. Wir fördern damit auch die Frauengesundheit", sagt Münzer, die durch das Projekt eine Aufwertung der Region ortet.

Unterstützung der Gemeinde



Das Projekt ist vorerst auf drei Jahre ausgerichtet und wird jährlich evaluiert, gibt Dörflinger bekannt. Die Gemeinde stellt Räumlichkeiten zur Verfügung, nämlich den Gemeinschaftsraum unter dem Gemeindeamt sowie einen Raum in der Volksschule Wieting.

Die Bürgermeisterin freut sich über die Servicestelle für junge Mütter: "Heuer gab es bereits acht Geburten in Klein St. Paul. Vor allem Erstgebärende haben dann eine Anlaufstelle, wo sie sich auch telefonisch informieren können."

Neben der Beratungsstelle für Familien soll es auch einen Babytreff geben. "Ich glaube, diese Einrichtung ist für das ganze Tal wichtig. Da wir Materialen wie Wickelauflagen benötigen, werde ich beim Görtschitztalfonds das Projekt einreichen", kündigt Gabriele Dörflinger außerdem an.