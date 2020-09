Marktplatz Mittelkärnten zeigt, was Regionalität bewegen kann. Vor zwei Jahren gewann die Initiative der Region Kärnten Mitte den Regionalitätspreis.



MITTELKÄRNTEN (stp). Die eigene Region rückt endgültig in den Fokus, sobald „das Große“ ins Schwanken gerät. 2020 ist ein Jahr der Herausforderungen: Regionalität erhält eine ganze neue Bedeutung. Kärnten zeichnet sich durch Menschen aus, die ihr Herzblut und ihr Engagement in Projekte in den Gemeinden und in den Tälern stecken und so zur Weiterentwicklung Kärntens beitragen. Sie machen Kärnten lebenswert. Diese Menschen und diese Projekte holt die WOCHE Kärnten mit der Vergabe des 6. Regionalitätspreises vor den Vorhang (siehe „Zur Sache“).

Regionalität so präsent wie nie zuvor



Mit dem Marktplatz Mittelkärnten wird der Regionalitäts-Gedanke in den Bezirken St. Veit, Feldkirchen und Klagenfurt Land so gelebt wie selten wo anders. Seit dem Gewinn der Kategorie "Marktplatz, Region, Handwerk" beim Regionalitätspreis 2018 ist die Anzahl der Mitgliedsbetriebe auf 58 gewachsen. Für Gottfried Bachler, gemeinsam mit seiner Frau Ingrid federführend beim Marktplatz Mittelkärnten, ist Regionalität "die Wirtschaftsform der Zukunft". Der Althofner Slow-Food-Experte lobt auch das Konzept des Regionalitätspreises: "Gerade jetzt in Zeiten von Corona ist der Regionalitäts-Gedanke so präsent wie nie zuvor. Ein großes Kompliment an jene, die schon davor so gedacht haben und Initiativen wie den Regionalitätspreis ins Leben gerufen haben. Jetzt ist der Moment da, wo sich diese Arbeit bezahlt macht."

Feedback aus anderen Branchen



Die Initiative "Marktplatz Mittelkärnten" habe nicht nur dafür gesorgt, dass Produzenten, Händler und Handwerker der Region untereinander besser vernetzt sind. Auch der Begriff der Region Mittelkärnten habe sich dadurch in den Köpfen der Menschen gefestigt. "Mittelkärnten hat sich als Region eingeprägt. Jedes Mitglied ist stolz, Teil des Marktplatzes zu sein", so Gottfried Bachler, der vor allem den Meinungsaustausch untereinander schätzt: "Für mich ist es immer spannend, welches Feedback ich aus anderen Branchen bekomme. Davon kann man viel mitnehmen."

Auch die Marktplatz-Aktionen, wie der Osterkorb in diesem Jahr, werden von den Kunden immer sehr gerne angenommen. "Es ist auch geplant einen eigenen Organisationsmanager einzusetzen, um noch stärker in der Öffentlichkeit vertreten zu sein. Ziel ist es auch, eine bessere Verkaufsstruktur aufzubauen", so Bachler.