Herbert Quendler, langjähriger Pfarrer von Sörg und Provisor von Gradenegg, feiert seinen 86. Geburtstag.

SÖRG. Pfarrer in Ruhe Herbert Quendler, von 1962 bis 2019 Pfarrer von Sörg und Provisor von Gradenegg, feiert am 17. August seinen 86. Geburtstag. In Anerkennung seiner langjährigen Leistungen wurde Quendler 1994 zum Bischöflichen Geistlichen Rat ernannt.

Matura in Tanzenberg



Quendler, geboren 1934 in Mattersdorf bei St. Andrä im Lavanttal, studierte nach der Matura am Gymnasium in Tanzenberg Theologie an der Diözesanlehranstalt in Klagenfurt und wurde 1958 in St. Andrä im Lavanttal zum Priester geweiht. Von 1959 bis 1962 wirkte Quendler zunächst als Kaplan in Heiligenblut, Sagritz und Lavamünd.

57 Jahre Pfarrer von Sörg



Anschließend wirkte er 57 Jahre lang als Pfarrer von Sörg und Provisor von Gradenegg. Von 1962 bis 1968 betreute er außerdem die Pfarre Glantschach, von 1994 bis 1995 die Pfarren Zweikirchen und Glantschach und von 2002 bis 2004 die Pfarre Hörzendorf mit. Mit 1. Jänner 2020 trat er in den Ruhestand.