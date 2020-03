Ein Alko-Lenker verursachte einen Unfall in Meiselding, in Guttaring wurde ein 32-Jähriger schwer verletzt.

MEISELDING, GUTTARING. Kurz nach Mitternacht kam ein 31-Jähriger im Ortsgebiet von Meiselding von der Fahrbahn ab, durchstieß einen Maschendrahtzaun und fuhr mit dem beschädigten Fahrzeug weiter. Er konnte an der Wohnadresse ausgeforscht werden. Ein Alkotest verlief positiv.

Über Böschung gestürzt



Ein 32-Jähriger kam mit seinem Auto in Guttaring rechts von der Fahrbahn ab und stürzte über die Böschung in ein Waldstück. Er erlitt schwere Verletzungen, konnte sich jedoch selbst aus dem Fahrzeug befreien und sich in das Krankenhaus Friesach begeben.