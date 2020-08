Die Initiative zur Belebung der Innenstadt von Althofen findet am 14. August und 11. September statt.



ALTHOFEN. An zwei Freitagen, nämlich am 14. August sowie am 11. September, jeweils von 15 bis 19 Uhr, stellen Künstler ihre Werke im Park vor der Neuen Mittelschule aus und stehen den Besuchern persönlich für Gespräche zur Verfügung.

Start am 14. August



Am 14. August eröffnen der akademische Bildhauer und Maler Heinz Möseneder, Keramikkünstlerin Beate Will und Figurenmaler Bruno Markowitz den Reigen. Am 11. September folgen die Malerin, Autorin und Fotokünstlerin Heidi Cas-Brunner und Keramikkünstlerin Sonja Kräuter. Michael Wasserfaller sorgt an beiden Nachmittagen mit seiner Formation „Jazz-Affairs“ für musikalische Umrahmung. Bei Schlechtwetter finden die Veranstaltungen im Kulturhaus statt.

Das Organisationsteam



Organisiert werden beide Veranstaltungen von "Althofen Impuls", einer überparteilichen Initiativgruppe in der Kurstadt, die sich Anregungen für eine Belebung und Verschönerung der Stadt zum Ziel gesetzt haben. Arzt Hubert Buchhäusl und Jurist Walter Zemrosser, Gründer dieser Gruppe, erklären: „Wir wollen mit Eigeninitiative zur Lebensqualität in unserer Stadt beitragen und freuen uns, sowohl die Stadtgemeinde Althofen wie auch Sponsoren aus der Wirtschaft als Unterstützer für die Veranstaltungen gewonnen zu haben. Wir hoffen natürlich auf zahlreichen Besuch an diesen beiden Einkaufs-Freitagen“. Falls Ihnen der neu- bzw. wiedergepflanzte Ginkgo-Baum bei der Salvator-Apotheke aufgefallen ist, auch dies geht auf "Althofen Impuls" zurück.