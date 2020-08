Jugendband sang für Lebensberatungsstelle

ST. VEIT (rl). Gerade in der Corona Zeit benötigen besonders viele Menschen Hilfe in den unterschiedlichsten Formen. Die Jugendband "New Soul" der Stadtpfarre hat das zum Anlass genommen um Spenden für die Lebensberatungsstelle in St. Veit zu sammeln. Bei den Straßenmusikdarbietungen am Herzog-Bernhard-Platz und am Hauptplatz konnten am Samstag trotz Regen beachtliche 300 Euro für den guten Zweck gesammelt werden.