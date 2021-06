Ehemaliger Kinderarzt Gerd Seyerl verfasste das Buch "Erlebnisse und Gedanken eines alten Kinderarztes".

ST. VEIT. 30 Jahre behandelte Gerd Seyerl kleine Patienten in seiner Praxis in St. Veit. Bisher hat der Kinderarzt Aufsätze zum Thema Kinder und Familie sowie Leserbriefe verfasst. Der Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde hat nun sein erstes Buch auf den Markt gebracht: "Erlebnisse und Gedanken eines alten Kinderarztes. Machen wir nicht vieles falsch mit unseren Kindern?".

Autobiografie in drei Teilen



Die 388 Seite starke Autobiografie ist in drei Teile gegliedert und dokumentiert Erinnerungen und Erfahrungen eines Ärztelebens: Im ersten Teil erzählt Seyerl von seiner Arbeit in der Praxis und im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit, im zweiten Teil berichtet er über seine Erlebnisse als junger Mann sowie mit der Familie.

Im dritten Teil widmet sich Seyerl den Umständen, die seiner Meinung nach für die Entwicklung von Kindern ungünstig sind. Denn Seyerl kritisiert, dass Kinder viel zu früh fremdbetreut werden. "Mir ist aufgefallen, dass etwas nicht gut läuft", fand Seyerl in der Pension jetzt Zeit zum Schreiben.

Zu früh in Betreuung



Vor 40 Jahren begann Seyerl mit Aufzeichnungen, machte Zusatzausbildungen bei Kölner und Wiener Kinderpsychologen. Mithilfe dieser engagierten Lehrer habe er erkennen müssen, dass viel zu viele Kinder in zu frühem Alter aus der Familie heraus in Betreuungseinrichtungen, später Schulen, gebracht werden und unter einem Mangel an Liebe und Wärme, ohne Vorbild- und Kontrollfunktion einer gesunden Familie leiden. "Sie entwickeln sich nicht so gut, wie wir es ihnen allen wünschen. Die Eltern, beruflich eingespannt, müssen irgendwo Abstriche machen, oft bei den Kindern. Fernseher und Computer sollen die Lücke schließen, tun dies aber nicht", so Seyerl.

Familienzeit fehlt



Den Kindern fehle die Zeit mit der Familie. "Es gibt eine Liste von Fehlentwicklungen", zeigt sich Seyerl erschüttert. Der Grund: "Es ist falsch, die Kinder frühzeitig aus der Familie in Kindertagesstätten zu geben. Sie haben so keine ideale Entwicklung, die man jedem Kind wünschen möchte", sagt Seyerl. Hier müsste der Staat den Familien unter die Arme greifen: "Müttern müsste man ermöglichen, drei, am besten vier Jahre bei den Kindern zu Hause zu bleiben und dann, wenn die Mutter es wünscht, ihr einen Halbtagsjob zu ermöglichen. So bräuchten die Kinder nur ein paar Stunden in Kindergarten betreut werden."

Man müsse den Kindern möglichst viel davon geben, was sie für ihre Entwicklung brauchen. "Kinder sollen so lange wie möglich zuhause sein und im Familienverband betreut werden". Dass er mit seinem Buch durchaus auch auf Kritik stoßen wird, ist Seyerl bewusst. "Auf Widerspruch bin ich gefasst. Ich scheue keine Diskussionen."

Lesungen geplant



Sollte es coronabedingt möglich sein, möchte Seyerl sein Buch auch im Rahme von Lesungen der Öffentlichkeit vorstellen. "Erlebnisse und Gedanken eines alten Kinderarztes. Machen wir nicht vieles falsch mit unseren Kindern?" von Gerd Seyerl ist in den Buchhandlungen erhältlich.

Zur Person:

Gerd Seyerl wuchs privilegiert in Velden auf, wo er "zwischen Wald und Wiesen, See und Bergen mit viel Sport und ohne Fernseher" aufwuchs. Nach er Matura in Villach und dem Wehrdienst absolvierte er sein Medizinstudium in Graz mit Turnusausbildung von 1971 bis 1973. Bis 1977 ließ sich Seyerl im damaligen LKH Klagenfurt zum Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde ausbilden. Ab 1977 bis zu seiner Pensionierung 2007 ordinierte er in seiner Praxis in St. Veit mit Konsiliartätigkeit am dortigen Krankenhaus. Zu den Interessen des St. Veiters zählen neben Lesen, Geschichte und Völkerkunde auch Psychologie und Musik. Seyerl spielt Banjo, Gitarre und Mandoline. Seyerl ist verheiratet, hat zwei Töchter und fünf Enkel.

Das Buch:

"Erlebnisse und Gedanken eines alten Kinderarztes. Machen wir nicht vieles falsch mit unseren Kindern?" von Gerd Seyerl ist in den Buchhandlungen erhältlich.

Erscheinungsdatum: 19. Mai 2021

ISBN: 978-3-946810-97-1

Verlag: Vindobona-Verlag