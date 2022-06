Die "Woche der Musik" der Norbert-Artner Musikschule konnte endlich wieder live über die Bühne gehen. Lehrer und Eltern sowie vor allem die Schüler freuten sich über großartig dargebotene Konzerte.

ST. VEIT. "Endlich! Nichts geht über Live" - war der Tenor über die nach langer Zeit endlich wieder stattfindende "Woche der Musik". Das Zusammenspiel mit dem Publikum spielt beim Auftritt eine große Rolle: "So misslich die Corona-Zeit ohne Konzerte war, so magisch sind sie jetzt. Das Lächeln in den Gesichtern unserer Schüler sagt: Wir haben das vermisst. Und die Energie des Publikums sagt: Wir auch", freut sich Direktorin Barbara Kalhammer über die positive Resonanz.

So einiges geboten

"Die stolzen Eltern und Zuhörer durften sich bei unserer Woche der Musik auf klangvolle Bläserensembles, poppige Gitarrensounds, aber auch zahlreiche solistische Darbietungen und verschiedensten Ensembles freuen", so Kalhammer. Große Stars der Zukunft standen beim „Konzert der Jüngsten“ im Rathaus auf der Bühne und freuten sich über den tosenden Applaus vom zahlreich erschienen Publikum. Beim Schüler-, Lehrer-Konzert in der Musikschule sorgten nicht nur die „Lehrer-Oberkrainer“ für schwungvolle Stimmung - das Chambre erstreckte sich vom klassischen „Don Giovanni“ über „Over the rainbow“ bis hin zum volkstümlichen „Faltenradio“. Den Abschluss bildete das Konzert „Summertime“ im Festsaal der Mittelschule St. Veit. Nicht nur die Stage-Band der Norbert-Artner Musikschule zeigte, wie „Alive“ sie wieder auf der Bühne stehen. Die Besucher trotzten der Hitze und spendeten den ambitionierten Akteuren tosenden Applaus. Unter den zahlreichen Zuhörern konnte Musikschul-Direktorin Barbara Kalhammer auch Vizebürgermeisterin Silvia Radaelli sowie Vizebürgermeister und Referent für Bildung Clemens Mitteregger begrüßen.