Am 15. August finden kärntenweit Kräutersegnungen statt. Die St. Veiter Frauen im Bürgerkleid laden zum Festgottesdienst in die Klosterkirche St. Veit. Der Brauch der Kräutersegnung ist seit dem 10. Jahrhundert überliefert.

ST. VEIT. Am 15. August stellen die St. Veiter Frauen im Bürgerkleid wieder Kräutersträußchen im Rahmen der Messe in der Klosterkirche für die Kirchenbesucher bereit. "Seit vielen Jahren binden wir symbolisch für die Vielfalt der heimischen Kräuter und Blumen kleine Sträußchen und verteilen sie an die Kirchenbesucher", erzählt Gerda Slamanig. Kräuter und Blumen, die um den 15. August gepflückt werden, haben laut Überlieferung angeblich eine große Heilwirkung. "Auch heuer im coronageplagten Jahr lassen die Bürgerfrauen diese für sie schon zur lieb gewordenen Tradition nicht aus", lädt Slamanig ein.

Im Einsatz für die Bürger



Die St. Veiter Frauen im Bürgerkleid unter Obfrau Anna Jandl waren vor dem großen Corona-Shutdown nicht ganz untätig. So spendeten sie einen Beitrag an die VS Hörzendorf für die Anschaffung eines Pianinos für die Nachmittagsbetreuung sowie einen Beitrag an den Kindergarten in St. Donat für außerordentliche Bedarfsmittel für die Kinderbetreuung.

Kräutersegungen im Bezirk St. Veit am 15. August

Um 10.30 Uhr findet in der Klosterkirche St. Veit der Festgottesdienst mit Kräutersegnung statt.

Im Dom zu Gurk feiert Stiftspfarrer Gerhard Christoph Kalidz um 10 Uhr die hl. Messe mit Kräutersegnung.

In der Kirche Hl. Dreifaltigkeit/Gray beginnt die hl. Messe um 10 Uhr.

Zur Info

Der Brauch der Kräutersegnung ist seit dem 10. Jahrhundert überliefert. Entwickelt hat sich der Brauch aus verschiedenen Legenden rund um die Gottesmutter. Nach einer dieser Legenden soll aus dem Grab Mariens im Augenblick ihrer Aufnahme in den Himmel ein köstlicher Duft von Blumen und Kräutern entstiegen sein. Die symbolische, in der Liturgie übliche Bezeichnung der Gottesmutter als „Blume des Feldes und Lilie der Täler“ trug sicherlich dazu bei, dass dieses Hochfest am 15. August gefeiert wird. Dass im Sommermonat August viele Kräuter und Blumen erst zur Reife gelangen, mag zu der Festlegung der Kräutersegnung auf genau dieses Datum beigetragen haben.