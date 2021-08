„41 Jahre Gurker Bänderhutfrauen - 40 Jahre Trachtenwallfahrt mit Kräutersegnung“: Die Gurker Bänderhutfrauen wurden im Jahr 1980 von Edith Polenig im Zusammenwirken mit Hofrat Franz Koschier gegründet.

Der Gruppe war und ist es ein Anliegen, die Gurktaler Tracht wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen. Sie ist stolz auf den Bänderhut und auf die Herkunft.



Trachtenwallfahrt seit 1981

Es nahmen damals Trachtengruppen aus allen Landesteilen Kärntens bei der ersten Trachtenwallfahrt mit Kräutersegnung im Jahr 1981 teil, wobei diese Kräutersegnung in Kärnten von den Gurker Bänderhutfrauen ins Leben gerufen wurden. "Es war ein Großereignis, von Spittal bis Wolfsberg waren über 50 Gruppen mit ihrem ehrwürdigen Gewand nach Gurk gekommen, um mit den Gurker Bänderhutfrauen die Trachtenweihe mit Kräutersegnung zu feiern", erzählt Emilie Berni Sabitzer, Obfrau der Gurker Bänderhutfrauen. "Es bot sich ein prachtvolles Bild mit den vielen Gastgruppen und der musikalischen Umrahmung." Seit damals sollen jedes Jahr am 15. August Trachtengruppen aus Kärnten eingeladen werden, diese Begegnungen fanden bis zum "Corona-Jahr" 2020 auch immer statt. Auch heuer wird es am 15. August die Kräutersegnung geben, jedoch ohne Trachtenwallfahrt: "Wir hoffen aber, dass es nächstes Jahr wieder möglich sein wird."

Im Dienst der guten Sache

Die Gruppe zählte zu Beginn über 45 Mitglieder, derzeit sind es 21 aktive Mitglieder. Die Gurker Bänderhutfrauen sind auch jetzt noch (außer in der Corona-Zeit) bei sämtlichen kirchlichen und kulturellen Veranstaltungen präsent. "Wir sind stolz, dabei sein zu dürfen. Unser Großereignis ist alljährlich der 15. August, es wird aber auch zu Ostern und Weihnachten ein Basar mit großen persönlichen Einsatz veranstaltet - und ein Teil des Erlöses kommt karitativen Zwecken zu Gute", erklärt die Obfrau.

Ein großes Danke

"Mir als derzeitige Obfrau, die ich seit 2015 bin, ist es ein großes Anliegen, allen Mitgliedern herzlichst für ihr großes Engagement, für das Miteinander und das Zusammenwirken in diesen vielen Jahren zu danken, besonders meiner Vorgängerin Josefine Gruber", so Emilie Berni Sabitzer. "Es freut mich sehr, dass ein Großteil der Gruppe Gründungsmitglieder und derzeit noch sehr aktiv sind. Auch wünsche ich mir, dass wir noch viele schöne Auftritte und Begegnungen erleben dürfen."