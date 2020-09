In der zweiten Septemberwoche finden zum letzten Mal die Sommer-Events unter dem Titel „Lust auf Innenstadt“ in St. Veit statt.

ST. VEIT. Das St. Veiter Stadtmarketing hat für den heurigen Sommer zur Belebung der Innenstadt einen dichten Veranstaltungsreigen unter dem Titel „Lust auf Innenstadt“ entwickelt. Jeweils mittwochs, freitags und samstags finden auf unterschiedlichen Plätzen der Innenstadt Musik- und Kulturveranstaltungen statt. „Die Initiative hat voll eingeschlagen. Ich freue mich auf eine krönende Abschlusswoche und über den Erfolg der neu initiierten Veranstaltungsreihe des St. Veiter Stadtmarketings“, sagt Bürgermeister Martin Kulmer.

Die EMV Stadtkapelle lädt zum Abschluss zu einem schwungvollen Ohrenschmaus auf den St. Veiter Hauptplatz ein.

Foto: Stadt St. Veit

hochgeladen von Bettina Knafl

EMV Stadtkapelle am Mittwoch



Am Mittwoch, den 9. September, erwartet die Innenstadtbesucher ab 17 Uhr die EMV Stadtkapelle am Hauptplatz in St. Veit. Im Repertoire werden traditionelle aber auch moderne Klänge zu finden sein.

Programm am Freitag



Am Freitag am Abend, 11. September, geht es mit zwei musikalischen Acts der Extraklasse in der St. Veiter Innenstadt weiter.

Der Musiker „Ossi Huber“ wird mit seinem Programm „Von Herz zu Herz“ die Besucher und Herzen in der Innenstadt berühren.

Foto: Stadt St. Veit

hochgeladen von Bettina Knafl

Ab 17 Uhr sind der Künstler „Ossi Huber“ am Herzog Bernhard Platz und die Band „Taxi Gratzer“ am Unteren Platz zu hören. Die Band „Taxi Gratzer“ mit Lisa Marie Zitter (Gesang), Georg Gratzer (Gitarre, Gesang) und Eduard Otti (Cajon, Gesang) bringt nochmals „Summer-Feeling pur“ in die Herzogstadt.

Zum zweiten Mal findet ein großer Kinderflohmarkt am Hauptplatz in St. Veit ab 17 Uhr statt. Gebrauchtes Spielzeug, Sportartikeln, zu klein gewordene Kinderkleidung und mehr können vor Ort erstanden werden. Am Freitag haben auch alle Innenstadt- Kaufleute ihre Geschäfte für das Abendshopping bis 20 Uhr geöffnet.

"Nice Company“ beendet am Samstag den musikalischen Veranstaltungsreigen für diesen Sommer.

Foto: Stadt St. Veit

hochgeladen von Bettina Knafl

Es heißt Abschied nehmen: Die Band „Nice Company“ beendet am Samstag, 12. September, den musikalischen Veranstaltungsreigen für den Sommer ab 19 Uhr in der Postgasse. Im Repertoire haben die Musiker Blues, Rock und Folk.