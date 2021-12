Ein 61-Jähriger aus St. Veit/Glan wurde Opfer eines miesen Betrügers, der ihm weismachen wollte, dass sein Computer einem Hackerangriff zum Opfer gefallen ist. Am Ende floss eine vierstellige Summe.

ST.VEIT/GLAN. Am vergangenen Donnerstag, den 16. Dezember, wurde ein 61-jähriger Mann aus St. Veit/Glan von einem unbekannten Mann telefonisch kontaktiert. Der Mann gab sich als Mitarbeiter einer Softwarefirma aus und teilte ihm mit, dass es einen Hackerangriff auf seinen Computer gegeben habe.



Mehrere tausend Euro Schaden

In weiterer Folge wurde der 61-Jährige dazu bewogen, ein bestimmtes Programm auf seinem Computer zu installieren. Durch den unbekannten Täter sind dann insgesamt vier Überweisungen in der Höhe von mehreren tausend Euro von dem Konto des 61-Jährigen veranlasst worden.