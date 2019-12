Der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt Friesach findet am 21./22. Dezember ab 13 Uhr statt.

FRIESACH (stp). Bereits zum zweiten Mal lädt der Verein Mittelalterliches Friesach heuer zum Weihnachtsmarkt auf das Burgbau-Gelände. Direkt am Wochenende vor dem Heiligen Abend erwartet sich Vereinsobmann Erich Kejzar auch heuer zahlreiche Besucher: "Heuer haben wir noch mehr Platz am Gelände. Die Besucher können sich auf eine schöne mittelalterliche Adventstimmung freuen." An beiden Tagen gibt es ein besonderes Kinderprogramm, mittelalterliche Musik und die Möglichkeit Schmieden bei der Arbeit zuzusehen. "Vereine aus der Region und professionelle Händler sorgen für ein besonderes Ambiente", so Kejzar.

Schon im letzten Jahr waren die Burg-Führungen von Gerald Krenn besonders beliebt. Auch heuer wird es diese alle 30 Minuten geben. "Er zeigt den Besuchern das, was hier das ganze Jahr über getan wird und erklärt alles zum Bau und zur Geschichte", merkt Kejzar an. Der Bergfried beim Burgbau soll bis 2021 fertiggestellt werden, nächstes Jahr soll schon mit dem Bau der Ringmauer begonnen werden. Auf dem Gelände selbst wird auch heuer eine Wikinger-Gruppe zelten und übernachten.