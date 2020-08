Am 11. August ist die erste Aushebung. Es gibt noch freie Kästchen.



ST. VEIT. Aufgrund schärferer Vorschriften hörten vor einigen Jahren viele Sparvereine auf. Das österreichweite Sparvereins-Sterben traf auch jenen in der St. Veiter Vinothek Vipresso.

Neu: Sparverein Vipresso



Einen Sparverein zu gründen, erfordert Einsatzbereitschaft. Sechs engagierte St. Veiter stellten sich der Herausforderung und hoben den Sparverein Vipresso aus der Taufe: Nachdem im Frühjahr "Börserl"-Chef Patrik Kofler ins Weinlokal von Mike Lang eingestiegen ist, ergab sich die Chance einer Wiederaufnahme des Sparvereines. "Für eine Neugründung sind jede Menge Formalitäten zu erledigen. Die Mitglieder müssen sich legitimieren und eine Kopie eines Lichtbildausweises bei der Bank vorlegen", erklärt Sparvereins-Obmann Gerd Leitner. Auch sei es nicht einfach, eine Bank zu finden. Da es im Café Börserl bereits einen Sparverein gibt, hat sich die Raiffeisenbank St. Veit bereit erklärt, die künftigen Sparer aufzunehmen.

Verbundenheit mit Lokal



Als sich der Vorstand zur Besprechung in der Vinothek getroffen und überlegt hat, welche Unterlagen es zur Neugründung braucht, haben sich in eineinhalb Stunden gleich 52 Mitglieder angemeldet. "Das zeigt, wie gewollt der Sparverein ist und wie groß auch die Verbundenheit zum Vipresso ist. Wir sind wie eine große Familie", freut sich Schriftführer-Stellvertreterin Christin Flor.

Ein aktiver Verein



Der Sparverein Vipresso ist ein Sommersparverein, das heißt, die Auszahlung findet im Sommer statt. "Ein großes Fest ist in der zweiten Junihälfte geplant. Im Dezember ist beabsichtigt, einen weihnachtlichen Basar für den guten Zweck zu organisieren", wolle man laut Kassier-Stellvertreterin Ursula Paulitsch ein aktiver Verein sein. Wichtig ist den Vorstandsmitgliedern, dass das Geld in St. Veit bleibt.

Die erste Aushebung ist am Dienstag, 11. August. Platz gibt es für maximal 150 Sparer. Derzeit sind bereits 134 Kästchen belegt. Wer dem Vipresso-Sparverein angehören will, muss also schnell handeln. "Wer Interesse hat, kann sich im Vipresso noch anmelden", lädt Leitner ein.

Die Vinothek Vipresso hat Dank Daniela Zupanc, Martin Kircher, Gerd Leitner, Christin Flor und Ursula Paulitsch wieder einen Sparverein.

Foto: Bettina Knafl

hochgeladen von Bettina Knafl

Der Vorstand:

Obmann: Gerd Leitner

Stellvertreterin: Daniela Zupanc

Kassier: Martin Kircher

Stellvertreterin: Ursula Paulitsch

Schriftführerin: Brigitte Lang

Stellvertreterin: Christin Flor

Aushebung ist jeden Dienstag, 18 Uhr. Mindesteinwurf zehn Euro, Strafgeld drei Euro.