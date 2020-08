Mit "Orgel meets Blockflöte" wird nicht nur ein außergewöhnliches Konzert geboten, sondern auch das 10jährige Jubiläum der Weihe der neuen Orgel in der Stadtpfarrkirche St. Thomas in Althofen gefeiert.

Und die beiden Interpreten Daniel Ambrosch und Olivia Schöffmann sind dabei nur unwesentlich älter als die Orgel selbst. Beide wurden im Jahr 2001 geboren und leben für die Musik, könnte man sagen. Beide sind mehrfache Preisträger beim Bundeswettbewerb "prima la musica" und studieren aktuell an der Kunstuniversität Graz. Man muss nicht extra betonen, welche Talente die beiden Künstler mitbringen und in das Konzert am 22.8.2020 um 18:00 Uhr hineinlegen werden.

Dabei fügt es sich ausgezeichnet, dass auch das 10jährige Orgeljubiläum ansteht und mit diesem besonderen Konzert noch einmal gefeiert werden soll. Mit dabei, neben dem Organisator des Altstadtsommers STR Wolfgang Leitner, die Mitglieder des damaligen Orgelkomitees und die Orgelpatinnen.

Das Konzert in der Stadtpfarrkirche findet bei freiem Eintritt statt. Der Altstadtsommer Althofen 2020 freut sich auf Ihren Besuch!