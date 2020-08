Ein wundervolles Konzertprogramm wurde heute zahlreichen BesucherInnen in der Stadtpfarrkirche Althofen im Rahmen von Orgel meets Blockflöte dargeboten. Daniel Ambrosch und Olivia Schöffmann zauberten ein tolles Programm in den Sakralraum, wo viele bekannte klassische Musiker (u.a. Mozart, Beethoven oder Telemann) nicht zu kurz kamen. Dabei ist es gar nicht so leicht Orgelwerke dieser Künstler zu finden, da viele von ihnen nur für mechanische Orgeln, die damal modern wurden, komponierten. Dies gilt übrigens auch für Blockflötenstücke, die dann im 19. Jahrhundert irgendwie verschwanden, wodurch die Blockflöte zu einem Kinderinstrument degeneriert wurden.

Dieses Orgelkonzert im Rahmen des ALTSTADTSOMMER ALTHOFEN 2020 war gleichzeitig auch der Rahmen für das 10jährige Jubiläum der neuen Orgel in der Stadtpfarrkirche Althofen, sodass natürlich ein Rückblick vom Obmann des Orgelbauvereins Ernst Kohla ebenso am Programm stand, wie ein launiger Prolog von Dr. Raimund Neuwirther.

Neben den Genannten konnte STR Wolfgang Leitner als Organisator des ALTSTADTSOMMER ALTHOFEN 2020 u.a. Dechant Lawrence Pinto, Alt-BGM Dir. Manfred Mitterdorfer, den Organisator des Orgelsommers Dr. Walter Zemrosser und einige PatInnen der Orgel in der Pfarrkirche begrüßen. Selbst der Erbauer der Orgel Walter Vonbank ließ es sich nicht nehmen, diesem Konzert beizuwohnen.

Insgesamt ein stimmiges Konzertereignis, das auch zahlreiche BesucherInnen in die Pfarrkirche locken konnte.