Am Sonntag findet ein Benefizpicknick zu Gunsten der Caritas Lebensberatungsstelle im Grabengarten St. Veit statt.

ST. VEIT. Bei dem Benefizpicknick mit dem Titel „Da Jesus und seine Hawara" zu Gunsten der Caritas Lebensberatungsstelle St. Veit handelt es sich um ein Projekt der Pfarre St. Veit, initiiert und organisiert von Rudi Lechner und Eva Schwarz-Dellemeschnig. Corona-bedingt fiel die Pfarr-Aktion "Coffee to help" aus. Daher habe man sich nun die "Veranstaltung mit dem Aha-Erlebnis" einfallen lassen. "Im letzten Jahr fand im Grabengarten ein Musikpicknick statt, diese tolle Idee haben wir übernommen", sei es laut Eva Schwarz-Dellemeschnig in Corona-Zeiten ohnehin klüger, Veranstaltungen im Freien durchzuführen.

Bibel-Übersetzung ins Wienerische



Es gibt so viele tolle Rock- und Popsongs, "ohne dass man weiß, dass sie einen religiösen Bezug haben. Solche Lieder möchten wir vorstellen, Texte aus der Bibel-Übersetzung in Wiener Dialekt sollen zur Auflockerung beitragen", verrät Schwarz-Dellemeschnig, dass es teils geniale, teils witzige Passagen gebe. "Es berührt so, weil man merkt, dass die vertraute Bibelsprache einen anderen Klang bekommt und anders berührt. Wenn Sprache anders ist, hat sie vielleicht mehr mit meinem Leben zu tun." Lechner spielt beispielsweise "Ring them Bells" von Bob Bylan oder USA for Africa "We are the World". Sollte die Veranstaltung Anklang finden, ist eine Fortsetzung geplant.

Zur Info

Das Benefizpicknick "Da Jesus und seine Hawara" findet am Sonntag, 16. August, 18 Uhr, im Grabengarten St. Veit statt. Am Programm stehen Rock- und Popsongs sowie Texte aus der Bibelübersetzung ins Wienerische von Wolfgang Teuschl. Die Texte liest Heimo Schwarz. Sitzgelegenheiten sind mitzubringen, für Leckerbissen und alkoholfreie Getränke sorgen die Veranstalter. Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt.